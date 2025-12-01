Preço de IXFI hoje

O preço ao vivo de IXFI (IXFI) hoje é $ 0.00563, com uma variação de 2.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IXFI para USD é de $ 0.00563 por IXFI.

IXFI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IXFI. Nas últimas 24 horas, IXFI foi negociado entre $ 0.00531 (mínimo) e $ 0.00728 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IXFI movimentou-se +1.99% na última hora e -0.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 71.17K.

Informações de mercado de IXFI (IXFI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 71.17K$ 71.17K $ 71.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.15M$ 28.15M $ 28.15M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de IXFI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 71.17K. A oferta em circulação de IXFI é --, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.15M.