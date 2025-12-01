Preço de FARTLESS COIN hoje

O preço ao vivo de FARTLESS COIN (FARTLESS) hoje é $ 0.0001711, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FARTLESS para USD é de $ 0.0001711 por FARTLESS.

FARTLESS COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FARTLESS. Nas últimas 24 horas, FARTLESS foi negociado entre $ 0.0001619 (mínimo) e $ 0.0001729 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FARTLESS movimentou-se -0.30% na última hora e -1.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.42K.

Informações de mercado de FARTLESS COIN (FARTLESS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de FARTLESS COIN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.42K. A oferta em circulação de FARTLESS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.