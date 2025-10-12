Cotação StablR Euro (EURR)
O preço em tempo real de StablR Euro (EURR) é $ 1.158. Nas últimas 24 horas, EURR foi negociado entre a mínima de $ 1.015 e a máxima de $ 1.162, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EURR é $ 1.4634306829935808, enquanto o mais baixo é $ 1.0191650915551662.
Em termos de desempenho de curto prazo, EURR variou 0.00% na última hora, +1.84% nas últimas 24 horas e -1.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de StablR Euro é $ 13.30M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 43.59K. A oferta em circulação de EURR é 11.48M, com um fornecimento total de 11483641.95. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.30M.
Acompanhe as variações de preço de StablR Euro para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.02092
|+1.84%
|30 dias
|$ -0.01
|-0.86%
|60 dias
|$ +0.004
|+0.34%
|90 dias
|$ +0.108
|+10.28%
Hoje, EURR registrou uma variação de $ +0.02092 (+1.84%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01 (-0.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, EURR teve uma variação de $ +0.004 (+0.34%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.108 (+10.28%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
