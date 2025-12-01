Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS)

Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS)

Descubra informações essenciais sobre Yooldo Games (ESPORTS), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Tokenomics e análise de preços de Yooldo Games (ESPORTS)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Yooldo Games (ESPORTS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 103.90M
Fornecimento total:
$ 900.00M
Fornecimento circulante:
$ 231.35M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 404.20M
Máximo histórico:
$ 0.51762
Mínimo histórico:
$ 0.05189790997151288
Preço atual:
$ 0.44911
Informação sobre Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Site oficial:
https://www.yooldo.gg/
Whitepaper:
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens ESPORTS que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ESPORTS podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do ESPORTS, explore o preço em tempo real do token ESPORTS!

