O preço ao vivo de Eclipse hoje é 0.0925 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ES facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Eclipse hoje é 0.0925 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ES facilmente na MEXC agora.

Logo de Eclipse

Cotação Eclipse (ES)

Preço em tempo real de 1 ES para USD

$0.0925
+13.77%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Eclipse (ES)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:04:03 (UTC+8)

Informações de preço de Eclipse (ES) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0793
Mínimo 24h
$ 0.1038
Máximo 24h

$ 0.0793
$ 0.1038
$ 0.7143001144422391
$ 0.07407824397399612
-0.11%

+13.77%

-28.02%

-28.02%

O preço em tempo real de Eclipse (ES) é $ 0.0925. Nas últimas 24 horas, ES foi negociado entre a mínima de $ 0.0793 e a máxima de $ 0.1038, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ES é $ 0.7143001144422391, enquanto o mais baixo é $ 0.07407824397399612.

Em termos de desempenho de curto prazo, ES variou -0.11% na última hora, +13.77% nas últimas 24 horas e -28.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eclipse (ES)

No.981

$ 13.88M
$ 465.91K
$ 92.50M
150.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.00%

ECLIPSE

A capitalização de mercado atual de Eclipse é $ 13.88M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 465.91K. A oferta em circulação de ES é 150.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.50M.

Histórico de preços de Eclipse (ES) em USD

Acompanhe as variações de preço de Eclipse para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0111956+13.77%
30 dias$ -0.0539-36.82%
60 dias$ -0.1189-56.25%
90 dias$ +0.0425+85.00%
Variação de preço de Eclipse hoje

Hoje, ES registrou uma variação de $ +0.0111956 (+13.77%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Eclipse

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0539 (-36.82%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Eclipse

Expandindo a visualização para 60 dias, ES teve uma variação de $ -0.1189 (-56.25%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Eclipse

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0425 (+85.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Eclipse (ES)!

Confira agora a página de histórico de preço do Eclipse.

O que é Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Eclipse de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ES para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Eclipse em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Eclipse tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Eclipse (em USD)

Quanto valerá Eclipse (ES) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Eclipse (ES) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Eclipse.

Confira a previsão de preço de Eclipse agora!

Tokenomics de Eclipse (ES)

Compreender a tokenomics de Eclipse (ES) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ES agora!

Como comprar Eclipse (ES)

Quer saber como comprar Eclipse? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Eclipse facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ES para moedas locais

1 Eclipse (ES) para VND
2,434.1375
A$0.14245
1 Eclipse (ES) para GBP
1 Eclipse (ES) para EUR
1 Eclipse (ES) para USD
1 Eclipse (ES) para MYR
1 Eclipse (ES) para TRY
1 Eclipse (ES) para JPY
1 Eclipse (ES) para ARS
1 Eclipse (ES) para RUB
1 Eclipse (ES) para INR
1 Eclipse (ES) para IDR
1 Eclipse (ES) para KRW
1 Eclipse (ES) para PHP
1 Eclipse (ES) para EGP
1 Eclipse (ES) para BRL
1 Eclipse (ES) para CAD
1 Eclipse (ES) para BDT
1 Eclipse (ES) para NGN
1 Eclipse (ES) para COP
1 Eclipse (ES) para ZAR
1 Eclipse (ES) para UAH
1 Eclipse (ES) para TZS
1 Eclipse (ES) para VES
1 Eclipse (ES) para CLP
1 Eclipse (ES) para PKR
1 Eclipse (ES) para KZT
1 Eclipse (ES) para THB
1 Eclipse (ES) para TWD
1 Eclipse (ES) para AED
1 Eclipse (ES) para CHF
1 Eclipse (ES) para HKD
1 Eclipse (ES) para AMD
1 Eclipse (ES) para MAD
1 Eclipse (ES) para MXN
1 Eclipse (ES) para SAR
1 Eclipse (ES) para ETB
1 Eclipse (ES) para KES
1 Eclipse (ES) para JOD
1 Eclipse (ES) para PLN
1 Eclipse (ES) para RON
1 Eclipse (ES) para SEK
1 Eclipse (ES) para BGN
1 Eclipse (ES) para HUF
1 Eclipse (ES) para CZK
1 Eclipse (ES) para KWD
1 Eclipse (ES) para ILS
1 Eclipse (ES) para BOB
1 Eclipse (ES) para AZN
1 Eclipse (ES) para TJS
1 Eclipse (ES) para GEL
1 Eclipse (ES) para AOA
1 Eclipse (ES) para BHD
1 Eclipse (ES) para BMD
1 Eclipse (ES) para DKK
1 Eclipse (ES) para HNL
1 Eclipse (ES) para MUR
1 Eclipse (ES) para NAD
1 Eclipse (ES) para NOK
1 Eclipse (ES) para NZD
1 Eclipse (ES) para PAB
1 Eclipse (ES) para PGK
1 Eclipse (ES) para QAR
1 Eclipse (ES) para RSD
1 Eclipse (ES) para UZS
1 Eclipse (ES) para ALL
1 Eclipse (ES) para ANG
1 Eclipse (ES) para AWG
1 Eclipse (ES) para BBD
1 Eclipse (ES) para BAM
1 Eclipse (ES) para BIF
1 Eclipse (ES) para BND
1 Eclipse (ES) para BSD
1 Eclipse (ES) para JMD
1 Eclipse (ES) para KHR
1 Eclipse (ES) para KMF
1 Eclipse (ES) para LAK
1 Eclipse (ES) para LKR
1 Eclipse (ES) para MDL
1 Eclipse (ES) para MGA
1 Eclipse (ES) para MOP
1 Eclipse (ES) para MVR
1 Eclipse (ES) para MWK
1 Eclipse (ES) para MZN
1 Eclipse (ES) para NPR
1 Eclipse (ES) para PYG
1 Eclipse (ES) para RWF
1 Eclipse (ES) para SBD
1 Eclipse (ES) para SCR
1 Eclipse (ES) para SRD
1 Eclipse (ES) para SVC
1 Eclipse (ES) para SZL
1 Eclipse (ES) para TMT
1 Eclipse (ES) para TND
1 Eclipse (ES) para TTD
1 Eclipse (ES) para UGX
1 Eclipse (ES) para XAF
1 Eclipse (ES) para XCD
1 Eclipse (ES) para XOF
1 Eclipse (ES) para XPF
1 Eclipse (ES) para BWP
1 Eclipse (ES) para BZD
1 Eclipse (ES) para CVE
1 Eclipse (ES) para DJF
1 Eclipse (ES) para DOP
1 Eclipse (ES) para DZD
1 Eclipse (ES) para FJD
1 Eclipse (ES) para GNF
1 Eclipse (ES) para GTQ
1 Eclipse (ES) para GYD
1 Eclipse (ES) para ISK
Recurso Eclipse

Para uma compreensão mais aprofundada de Eclipse, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Eclipse
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Eclipse

Quanto vale hoje o Eclipse (ES)?
O preço ao vivo de ES em USD é 0.0925 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ES para USD?
O preço atual de ES para USD é $ 0.0925. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Eclipse?
A capitalização de mercado de ES é $ 13.88M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ES?
O fornecimento circulante de ES é de 150.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ES?
ES atingiu um preço máximo histórico de 0.7143001144422391 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ES?
ES atingiu um preço minímo histórico de 0.07407824397399612 USD.
Qual é o volume de negociação de ES?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ES é $ 465.91K USD.
ES vai subir ainda este ano?
ES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ES para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

