Logo de Daystarter

Cotação Daystarter (DST)

Preço em tempo real de 1 DST para USD

-0.60%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Daystarter (DST)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:48:56 (UTC+8)

Informações de preço de Daystarter (DST) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.32%

-0.60%

+5.58%

+5.58%

O preço em tempo real de Daystarter (DST) é $ 0.15563. Nas últimas 24 horas, DST foi negociado entre a mínima de $ 0.15391 e a máxima de $ 0.15702, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DST é $ 9.000678643817682, enquanto o mais baixo é $ 0.000580213942630201.

Em termos de desempenho de curto prazo, DST variou +0.32% na última hora, -0.60% nas últimas 24 horas e +5.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Daystarter (DST)

No.3911

--
----

--
----

ETH

A capitalização de mercado atual de Daystarter é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.22K. A oferta em circulação de DST é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 155.63M.

Histórico de preços de Daystarter (DST) em USD

Acompanhe as variações de preço de Daystarter para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0009388-0.60%
30 dias$ +0.02735+21.32%
60 dias$ -0.00342-2.16%
90 dias$ +0.12354+384.97%
Variação de preço de Daystarter hoje

Hoje, DST registrou uma variação de $ -0.0009388 (-0.60%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Daystarter

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.02735 (+21.32%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Daystarter

Expandindo a visualização para 60 dias, DST teve uma variação de $ -0.00342 (-2.16%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Daystarter

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.12354 (+384.97%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Daystarter (DST)!

Confira agora a página de histórico de preço do Daystarter.

O que é Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Daystarter de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DST para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Daystarter em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Daystarter tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Daystarter (em USD)

Quanto valerá Daystarter (DST) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Daystarter (DST) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Daystarter.

Confira a previsão de preço de Daystarter agora!

Tokenomics de Daystarter (DST)

Compreender a tokenomics de Daystarter (DST) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DST agora!

Como comprar Daystarter (DST)

Quer saber como comprar Daystarter? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Daystarter facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Daystarter

Para uma compreensão mais aprofundada de Daystarter, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Daystarter
Explorador de blocos

Última atualização da página: 2025-10-12 12:48:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Daystarter (DST)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

