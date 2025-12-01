Preço de DPENGU hoje

O preço ao vivo de DPENGU (DPENGU) hoje é $ 0.003433, com uma variação de 0.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DPENGU para USD é de $ 0.003433 por DPENGU.

DPENGU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DPENGU. Nas últimas 24 horas, DPENGU foi negociado entre $ 0.003207 (mínimo) e $ 0.003443 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DPENGU movimentou-se +0.29% na última hora e +1.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.51K.

Informações de mercado de DPENGU (DPENGU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de DPENGU é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.51K. A oferta em circulação de DPENGU é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.87M.