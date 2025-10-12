O preço ao vivo de Roboton hoje é 0.005918 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DCT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DCT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Roboton hoje é 0.005918 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DCT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DCT facilmente na MEXC agora.

Cotação Roboton (DCT)

Preço em tempo real de 1 DCT para USD

$0.005918
+0.64%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Roboton (DCT)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:48:06 (UTC+8)

Informações de preço de Roboton (DCT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.005801
Mínimo 24h
$ 0.006011
Máximo 24h

$ 0.005801
$ 0.006011
--
--
+0.15%

+0.64%

-0.12%

-0.12%

O preço em tempo real de Roboton (DCT) é $ 0.005918. Nas últimas 24 horas, DCT foi negociado entre a mínima de $ 0.005801 e a máxima de $ 0.006011, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DCT é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DCT variou +0.15% na última hora, +0.64% nas últimas 24 horas e -0.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Roboton (DCT)

--
$ 215.08K
$ 295.90M
--
50,000,000,000
TRX

A capitalização de mercado atual de Roboton é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 215.08K. A oferta em circulação de DCT é --, com um fornecimento total de 50000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 295.90M.

Histórico de preços de Roboton (DCT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Roboton para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00003763+0.64%
30 dias$ +0.000502+9.26%
60 dias$ +0.000446+8.15%
90 dias$ +0.002328+64.84%
Variação de preço de Roboton hoje

Hoje, DCT registrou uma variação de $ +0.00003763 (+0.64%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Roboton

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.000502 (+9.26%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Roboton

Expandindo a visualização para 60 dias, DCT teve uma variação de $ +0.000446 (+8.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Roboton

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.002328 (+64.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Roboton (DCT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Roboton.

O que é Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Roboton de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DCT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Roboton em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Roboton tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Roboton (em USD)

Quanto valerá Roboton (DCT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Roboton (DCT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Roboton.

Confira a previsão de preço de Roboton agora!

Tokenomics de Roboton (DCT)

Compreender a tokenomics de Roboton (DCT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DCT agora!

Como comprar Roboton (DCT)

Quer saber como comprar Roboton? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Roboton facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DCT para moedas locais

1 Roboton (DCT) para VND
155.73217
1 Roboton (DCT) para AUD
A$0.00911372
1 Roboton (DCT) para GBP
0.00437932
1 Roboton (DCT) para EUR
0.00508948
1 Roboton (DCT) para USD
$0.005918
1 Roboton (DCT) para MYR
RM0.02497396
1 Roboton (DCT) para TRY
0.24760912
1 Roboton (DCT) para JPY
¥0.893618
1 Roboton (DCT) para ARS
ARS$8.37053756
1 Roboton (DCT) para RUB
0.48089668
1 Roboton (DCT) para INR
0.5252225
1 Roboton (DCT) para IDR
Rp98.63329388
1 Roboton (DCT) para KRW
8.45427726
1 Roboton (DCT) para PHP
0.34513776
1 Roboton (DCT) para EGP
￡E.0.28146008
1 Roboton (DCT) para BRL
R$0.03260818
1 Roboton (DCT) para CAD
C$0.0082852
1 Roboton (DCT) para BDT
0.71749832
1 Roboton (DCT) para NGN
8.65199764
1 Roboton (DCT) para COP
$22.93793128
1 Roboton (DCT) para ZAR
R.0.103565
1 Roboton (DCT) para UAH
0.2453011
1 Roboton (DCT) para TZS
T.Sh.14.50489964
1 Roboton (DCT) para VES
Bs1.148092
1 Roboton (DCT) para CLP
$5.65169
1 Roboton (DCT) para PKR
Rs1.66840256
1 Roboton (DCT) para KZT
3.1714562
1 Roboton (DCT) para THB
฿0.19328188
1 Roboton (DCT) para TWD
NT$0.18180096
1 Roboton (DCT) para AED
د.إ0.02171906
1 Roboton (DCT) para CHF
Fr0.00467522
1 Roboton (DCT) para HKD
HK$0.04604204
1 Roboton (DCT) para AMD
֏2.2535744
1 Roboton (DCT) para MAD
.د.م0.05397216
1 Roboton (DCT) para MXN
$0.11001562
1 Roboton (DCT) para SAR
ريال0.0221925
1 Roboton (DCT) para ETB
Br0.8684665
1 Roboton (DCT) para KES
KSh0.76170578
1 Roboton (DCT) para JOD
د.أ0.004195862
1 Roboton (DCT) para PLN
0.02165988
1 Roboton (DCT) para RON
лв0.02592084
1 Roboton (DCT) para SEK
kr0.05628018
1 Roboton (DCT) para BGN
лв0.00994224
1 Roboton (DCT) para HUF
Ft2.00063908
1 Roboton (DCT) para CZK
0.12380456
1 Roboton (DCT) para KWD
د.ك0.00180499
1 Roboton (DCT) para ILS
0.01935186
1 Roboton (DCT) para BOB
Bs0.04077502
1 Roboton (DCT) para AZN
0.0100606
1 Roboton (DCT) para TJS
SM0.05456396
1 Roboton (DCT) para GEL
0.0159786
1 Roboton (DCT) para AOA
Kz5.42437962
1 Roboton (DCT) para BHD
.د.ب0.00221925
1 Roboton (DCT) para BMD
$0.005918
1 Roboton (DCT) para DKK
kr0.03799356
1 Roboton (DCT) para HNL
L0.15469652
1 Roboton (DCT) para MUR
0.26915064
1 Roboton (DCT) para NAD
$0.10155288
1 Roboton (DCT) para NOK
kr0.05989016
1 Roboton (DCT) para NZD
$0.01029732
1 Roboton (DCT) para PAB
B/.0.005918
1 Roboton (DCT) para PGK
K0.02509232
1 Roboton (DCT) para QAR
ر.ق0.02148234
1 Roboton (DCT) para RSD
дин.0.5968303
1 Roboton (DCT) para UZS
soʻm71.30118842
1 Roboton (DCT) para ALL
L0.4926735
1 Roboton (DCT) para ANG
ƒ0.01059322
1 Roboton (DCT) para AWG
ƒ0.01059322
1 Roboton (DCT) para BBD
$0.011836
1 Roboton (DCT) para BAM
KM0.00994224
1 Roboton (DCT) para BIF
Fr17.505444
1 Roboton (DCT) para BND
$0.00763422
1 Roboton (DCT) para BSD
$0.005918
1 Roboton (DCT) para JMD
$0.94729426
1 Roboton (DCT) para KHR
23.76704308
1 Roboton (DCT) para KMF
Fr2.509232
1 Roboton (DCT) para LAK
128.65217134
1 Roboton (DCT) para LKR
Rs1.78303422
1 Roboton (DCT) para MDL
L0.1000142
1 Roboton (DCT) para MGA
Ar26.41960904
1 Roboton (DCT) para MOP
P0.04716646
1 Roboton (DCT) para MVR
0.0905454
1 Roboton (DCT) para MWK
MK10.22103698
1 Roboton (DCT) para MZN
MT0.3781602
1 Roboton (DCT) para NPR
Rs0.8368052
1 Roboton (DCT) para PYG
41.384574
1 Roboton (DCT) para RWF
Fr8.563346
1 Roboton (DCT) para SBD
$0.04870514
1 Roboton (DCT) para SCR
0.08427232
1 Roboton (DCT) para SRD
$0.22707366
1 Roboton (DCT) para SVC
$0.05154578
1 Roboton (DCT) para SZL
L0.1014937
1 Roboton (DCT) para TMT
m0.020713
1 Roboton (DCT) para TND
د.ت0.017345658
1 Roboton (DCT) para TTD
$0.04000568
1 Roboton (DCT) para UGX
Sh20.192216
1 Roboton (DCT) para XAF
Fr3.337752
1 Roboton (DCT) para XCD
$0.0159786
1 Roboton (DCT) para XOF
Fr3.337752
1 Roboton (DCT) para XPF
Fr0.603636
1 Roboton (DCT) para BWP
P0.08362134
1 Roboton (DCT) para BZD
$0.011836
1 Roboton (DCT) para CVE
$0.5613223
1 Roboton (DCT) para DJF
Fr1.047486
1 Roboton (DCT) para DOP
$0.37147286
1 Roboton (DCT) para DZD
د.ج0.77016852
1 Roboton (DCT) para FJD
$0.01343386
1 Roboton (DCT) para GNF
Fr51.01316
1 Roboton (DCT) para GTQ
Q0.04509516
1 Roboton (DCT) para GYD
$1.23260104
1 Roboton (DCT) para ISK
kr0.716078

Recurso Roboton

Para uma compreensão mais aprofundada de Roboton, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Roboton
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Roboton

Quanto vale hoje o Roboton (DCT)?
O preço ao vivo de DCT em USD é 0.005918 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DCT para USD?
O preço atual de DCT para USD é $ 0.005918. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Roboton?
A capitalização de mercado de DCT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DCT?
O fornecimento circulante de DCT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DCT?
DCT atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DCT?
DCT atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DCT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DCT é $ 215.08K USD.
DCT vai subir ainda este ano?
DCT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DCT para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Roboton (DCT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

