Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.
Tokenomics de Roboton (DCT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Roboton (DCT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens DCT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens DCT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do DCT, explore o preço em tempo real do token DCT!
