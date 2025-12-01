Preço de Cisco Systems hoje

O preço ao vivo de Cisco Systems (CSCOON) hoje é $ 76.02, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CSCOON para USD é de $ 76.02 por CSCOON.

Cisco Systems ocupa atualmente a posição #1776 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.89M, com um fornecimento em circulação de 24.85K CSCOON. Nas últimas 24 horas, CSCOON foi negociado entre $ 75.92 (mínimo) e $ 76.1 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 80.55381799246318, enquanto a mínima histórica foi de $ 66.14352617950215.

No desempenho de curto prazo, CSCOON movimentou-se +0.02% na última hora e -0.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.34K.

Informações de mercado de Cisco Systems (CSCOON)

Classificação No.1776 Capitalização de mercado $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volume (24h) $ 57.34K$ 57.34K $ 57.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Fornecimento Circulante 24.85K 24.85K 24.85K Fornecimento total 24,849.14387513 24,849.14387513 24,849.14387513 Blockchain pública ETH

