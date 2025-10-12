O preço ao vivo de CROSS hoje é 0.13623 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CROSS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CROSS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de CROSS hoje é 0.13623 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CROSS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CROSS facilmente na MEXC agora.

Mais sobre CROSS

Informações sobre preços de CROSS

Site oficial do CROSS

Tokenomics de CROSS

Previsão de preço de CROSS

Histórico de preço de CROSS

Guia de compra de CROSS

Conversor de CROSS para moeda Fiat

Spot CROSS

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de CROSS

Cotação CROSS (CROSS)

Preço em tempo real de 1 CROSS para USD

$0.13623
$0.13623$0.13623
-3.90%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de CROSS (CROSS)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:47:46 (UTC+8)

Informações de preço de CROSS (CROSS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.13069
$ 0.13069$ 0.13069
Mínimo 24h
$ 0.15264
$ 0.15264$ 0.15264
Máximo 24h

$ 0.13069
$ 0.13069$ 0.13069

$ 0.15264
$ 0.15264$ 0.15264

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

+0.95%

-3.90%

-38.98%

-38.98%

O preço em tempo real de CROSS (CROSS) é $ 0.13623. Nas últimas 24 horas, CROSS foi negociado entre a mínima de $ 0.13069 e a máxima de $ 0.15264, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CROSS é $ 0.4431755260236053, enquanto o mais baixo é $ 0.04656997751656906.

Em termos de desempenho de curto prazo, CROSS variou +0.95% na última hora, -3.90% nas últimas 24 horas e -38.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CROSS (CROSS)

No.453

$ 45.67M
$ 45.67M$ 45.67M

$ 64.69K
$ 64.69K$ 64.69K

$ 136.23M
$ 136.23M$ 136.23M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

A capitalização de mercado atual de CROSS é $ 45.67M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.69K. A oferta em circulação de CROSS é 335.22M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.23M.

Histórico de preços de CROSS (CROSS) em USD

Acompanhe as variações de preço de CROSS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0055286-3.90%
30 dias$ -0.10724-44.05%
60 dias$ -0.17725-56.55%
90 dias$ +0.00162+1.20%
Variação de preço de CROSS hoje

Hoje, CROSS registrou uma variação de $ -0.0055286 (-3.90%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de CROSS

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.10724 (-44.05%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de CROSS

Expandindo a visualização para 60 dias, CROSS teve uma variação de $ -0.17725 (-56.55%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de CROSS

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00162 (+1.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de CROSS (CROSS)!

Confira agora a página de histórico de preço do CROSS.

O que é CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em CROSS de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CROSS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre CROSS em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de CROSS tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do CROSS (em USD)

Quanto valerá CROSS (CROSS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CROSS (CROSS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CROSS.

Confira a previsão de preço de CROSS agora!

Tokenomics de CROSS (CROSS)

Compreender a tokenomics de CROSS (CROSS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CROSS agora!

Como comprar CROSS (CROSS)

Quer saber como comprar CROSS? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar CROSS facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CROSS para moedas locais

1 CROSS (CROSS) para VND
3,584.89245
1 CROSS (CROSS) para AUD
A$0.2097942
1 CROSS (CROSS) para GBP
0.1008102
1 CROSS (CROSS) para EUR
0.1171578
1 CROSS (CROSS) para USD
$0.13623
1 CROSS (CROSS) para MYR
RM0.5748906
1 CROSS (CROSS) para TRY
5.6998632
1 CROSS (CROSS) para JPY
¥20.57073
1 CROSS (CROSS) para ARS
ARS$192.6864366
1 CROSS (CROSS) para RUB
11.0700498
1 CROSS (CROSS) para INR
12.0904125
1 CROSS (CROSS) para IDR
Rp2,270.4990918
1 CROSS (CROSS) para KRW
194.6140911
1 CROSS (CROSS) para PHP
7.9449336
1 CROSS (CROSS) para EGP
￡E.6.4790988
1 CROSS (CROSS) para BRL
R$0.7506273
1 CROSS (CROSS) para CAD
C$0.190722
1 CROSS (CROSS) para BDT
16.5165252
1 CROSS (CROSS) para NGN
199.1655354
1 CROSS (CROSS) para COP
$528.0220308
1 CROSS (CROSS) para ZAR
R.2.384025
1 CROSS (CROSS) para UAH
5.6467335
1 CROSS (CROSS) para TZS
T.Sh.333.8970054
1 CROSS (CROSS) para VES
Bs26.42862
1 CROSS (CROSS) para CLP
$130.09965
1 CROSS (CROSS) para PKR
Rs38.4059616
1 CROSS (CROSS) para KZT
73.005657
1 CROSS (CROSS) para THB
฿4.4492718
1 CROSS (CROSS) para TWD
NT$4.1849856
1 CROSS (CROSS) para AED
د.إ0.4999641
1 CROSS (CROSS) para CHF
Fr0.1076217
1 CROSS (CROSS) para HKD
HK$1.0598694
1 CROSS (CROSS) para AMD
֏51.876384
1 CROSS (CROSS) para MAD
.د.م1.2424176
1 CROSS (CROSS) para MXN
$2.5325157
1 CROSS (CROSS) para SAR
ريال0.5108625
1 CROSS (CROSS) para ETB
Br19.9917525
1 CROSS (CROSS) para KES
KSh17.5341633
1 CROSS (CROSS) para JOD
د.أ0.09658707
1 CROSS (CROSS) para PLN
0.4986018
1 CROSS (CROSS) para RON
лв0.5966874
1 CROSS (CROSS) para SEK
kr1.2955473
1 CROSS (CROSS) para BGN
лв0.2288664
1 CROSS (CROSS) para HUF
Ft46.0539138
1 CROSS (CROSS) para CZK
2.8499316
1 CROSS (CROSS) para KWD
د.ك0.04155015
1 CROSS (CROSS) para ILS
0.4454721
1 CROSS (CROSS) para BOB
Bs0.9386247
1 CROSS (CROSS) para AZN
0.231591
1 CROSS (CROSS) para TJS
SM1.2560406
1 CROSS (CROSS) para GEL
0.367821
1 CROSS (CROSS) para AOA
Kz124.8670557
1 CROSS (CROSS) para BHD
.د.ب0.05108625
1 CROSS (CROSS) para BMD
$0.13623
1 CROSS (CROSS) para DKK
kr0.8745966
1 CROSS (CROSS) para HNL
L3.5610522
1 CROSS (CROSS) para MUR
6.1957404
1 CROSS (CROSS) para NAD
$2.3377068
1 CROSS (CROSS) para NOK
kr1.3786476
1 CROSS (CROSS) para NZD
$0.2370402
1 CROSS (CROSS) para PAB
B/.0.13623
1 CROSS (CROSS) para PGK
K0.5776152
1 CROSS (CROSS) para QAR
ر.ق0.4945149
1 CROSS (CROSS) para RSD
дин.13.7387955
1 CROSS (CROSS) para UZS
soʻm1,641.3249237
1 CROSS (CROSS) para ALL
L11.3411475
1 CROSS (CROSS) para ANG
ƒ0.2438517
1 CROSS (CROSS) para AWG
ƒ0.2438517
1 CROSS (CROSS) para BBD
$0.27246
1 CROSS (CROSS) para BAM
KM0.2288664
1 CROSS (CROSS) para BIF
Fr402.96834
1 CROSS (CROSS) para BND
$0.1757367
1 CROSS (CROSS) para BSD
$0.13623
1 CROSS (CROSS) para JMD
$21.8063361
1 CROSS (CROSS) para KHR
547.1078538
1 CROSS (CROSS) para KMF
Fr57.76152
1 CROSS (CROSS) para LAK
2,961.5216799
1 CROSS (CROSS) para LKR
Rs41.0447367
1 CROSS (CROSS) para MDL
L2.302287
1 CROSS (CROSS) para MGA
Ar608.1688644
1 CROSS (CROSS) para MOP
P1.0857531
1 CROSS (CROSS) para MVR
2.084319
1 CROSS (CROSS) para MWK
MK235.2841953
1 CROSS (CROSS) para MZN
MT8.705097
1 CROSS (CROSS) para NPR
Rs19.262922
1 CROSS (CROSS) para PYG
952.65639
1 CROSS (CROSS) para RWF
Fr197.12481
1 CROSS (CROSS) para SBD
$1.1211729
1 CROSS (CROSS) para SCR
1.9399152
1 CROSS (CROSS) para SRD
$5.2271451
1 CROSS (CROSS) para SVC
$1.1865633
1 CROSS (CROSS) para SZL
L2.3363445
1 CROSS (CROSS) para TMT
m0.476805
1 CROSS (CROSS) para TND
د.ت0.39929013
1 CROSS (CROSS) para TTD
$0.9209148
1 CROSS (CROSS) para UGX
Sh464.81676
1 CROSS (CROSS) para XAF
Fr76.83372
1 CROSS (CROSS) para XCD
$0.367821
1 CROSS (CROSS) para XOF
Fr76.83372
1 CROSS (CROSS) para XPF
Fr13.89546
1 CROSS (CROSS) para BWP
P1.9249299
1 CROSS (CROSS) para BZD
$0.27246
1 CROSS (CROSS) para CVE
$12.9214155
1 CROSS (CROSS) para DJF
Fr24.11271
1 CROSS (CROSS) para DOP
$8.5511571
1 CROSS (CROSS) para DZD
د.ج17.7289722
1 CROSS (CROSS) para FJD
$0.3092421
1 CROSS (CROSS) para GNF
Fr1,174.3026
1 CROSS (CROSS) para GTQ
Q1.0380726
1 CROSS (CROSS) para GYD
$28.3739844
1 CROSS (CROSS) para ISK
kr16.48383

Recurso CROSS

Para uma compreensão mais aprofundada de CROSS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do CROSS
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CROSS

Quanto vale hoje o CROSS (CROSS)?
O preço ao vivo de CROSS em USD é 0.13623 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CROSS para USD?
O preço atual de CROSS para USD é $ 0.13623. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de CROSS?
A capitalização de mercado de CROSS é $ 45.67M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CROSS?
O fornecimento circulante de CROSS é de 335.22M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CROSS?
CROSS atingiu um preço máximo histórico de 0.4431755260236053 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CROSS?
CROSS atingiu um preço minímo histórico de 0.04656997751656906 USD.
Qual é o volume de negociação de CROSS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CROSS é $ 64.69K USD.
CROSS vai subir ainda este ano?
CROSS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CROSS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:47:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CROSS (CROSS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CROSS para USD

Montante

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.13622 USD

Negocie CROSS

CROSS/USDT
$0.13623
$0.13623$0.13623
-3.94%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --