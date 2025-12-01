Preço de Clash hoje

O preço ao vivo de Clash (CLASH) hoje é $ 0.02616, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLASH para USD é de $ 0.02616 por CLASH.

Clash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CLASH. Nas últimas 24 horas, CLASH foi negociado entre $ 0.024797 (mínimo) e $ 0.027883 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CLASH movimentou-se +1.03% na última hora e -9.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.99K.

Informações de mercado de Clash (CLASH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Clash é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.99K. A oferta em circulação de CLASH é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.