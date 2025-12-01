Preço de Hyperbot hoje

O preço ao vivo de Hyperbot (BOT) hoje é $ 0.013164, com uma variação de 2.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOT para USD é de $ 0.013164 por BOT.

Hyperbot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BOT. Nas últimas 24 horas, BOT foi negociado entre $ 0.012369 (mínimo) e $ 0.019575 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BOT movimentou-se -0.50% na última hora e +510.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 72.36K.

Informações de mercado de Hyperbot (BOT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 72.36K$ 72.36K $ 72.36K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.16M$ 13.16M $ 13.16M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Hyperbot é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 72.36K. A oferta em circulação de BOT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.16M.