Preço de ASML Holding NV hoje

O preço ao vivo de ASML Holding NV (ASMLON) hoje é $ 1,050.26, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASMLON para USD é de $ 1,050.26 por ASMLON.

ASML Holding NV ocupa atualmente a posição #1874 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.57M, com um fornecimento em circulação de 1.49K ASMLON. Nas últimas 24 horas, ASMLON foi negociado entre $ 992.93 (mínimo) e $ 1,050.44 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,122.6903372342513, enquanto a mínima histórica foi de $ 732.0144981577465.

No desempenho de curto prazo, ASMLON movimentou-se +0.71% na última hora e +8.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.40K.

Informações de mercado de ASML Holding NV (ASMLON)

Classificação No.1874 Capitalização de mercado $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volume (24h) $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Fornecimento Circulante 1.49K 1.49K 1.49K Fornecimento total 1,490.85213819 1,490.85213819 1,490.85213819 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de ASML Holding NV é $ 1.57M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.40K. A oferta em circulação de ASMLON é 1.49K, com um fornecimento total de 1490.85213819. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.57M.