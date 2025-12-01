Preço de ANOME hoje

O preço ao vivo de ANOME (ANOME) hoje é $ 0.06924, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANOME para USD é de $ 0.06924 por ANOME.

ANOME ocupa atualmente a posição #1738 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.08M, com um fornecimento em circulação de 30.00M ANOME. Nas últimas 24 horas, ANOME foi negociado entre $ 0.06791 (mínimo) e $ 0.07136 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.21166729238580834, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.06274717792336873.

No desempenho de curto prazo, ANOME movimentou-se +0.58% na última hora e -8.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.95K.

Informações de mercado de ANOME (ANOME)

Classificação No.1738 Capitalização de mercado $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volume (24h) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.24M$ 69.24M $ 69.24M Fornecimento Circulante 30.00M 30.00M 30.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 3.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de ANOME é $ 2.08M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.95K. A oferta em circulação de ANOME é 30.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.24M.