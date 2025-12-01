Preço de AI3 hoje

O preço ao vivo de AI3 (AI3) hoje é $ 0.03101, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AI3 para USD é de $ 0.03101 por AI3.

AI3 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AI3. Nas últimas 24 horas, AI3 foi negociado entre $ 0.0278 (mínimo) e $ 0.03534 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AI3 movimentou-se -0.77% na última hora e +4.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.18K.

Informações de mercado de AI3 (AI3)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.01M$ 31.01M $ 31.01M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública AI3

