Preço de Adix hoje

O preço ao vivo de Adix (ADIX) hoje é $ 0.0000121, com uma variação de 1.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADIX para USD é de $ 0.0000121 por ADIX.

Adix ocupa atualmente a posição #3956 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 ADIX. Nas últimas 24 horas, ADIX foi negociado entre $ 0.0000103 (mínimo) e $ 0.0000134 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000787555273200903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000009517669010937.

No desempenho de curto prazo, ADIX movimentou-se +4.31% na última hora e -25.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.98K.

Informações de mercado de Adix (ADIX)

Classificação No.3956 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Adix é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.98K. A oferta em circulação de ADIX é 0.00, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.21M.