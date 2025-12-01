Preço de The Official 67 Coin hoje

O preço ao vivo de The Official 67 Coin (67) hoje é $ 0.02118, com uma variação de 5.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 67 para USD é de $ 0.02118 por 67.

The Official 67 Coin ocupa atualmente a posição #658 em capitalização de mercado, totalizando $ 21.17M, com um fornecimento em circulação de 999.68M 67. Nas últimas 24 horas, 67 foi negociado entre $ 0.0188 (mínimo) e $ 0.03451 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.043900645791901, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000086375925910336.

No desempenho de curto prazo, 67 movimentou-se -0.33% na última hora e +4.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 291.43K.

Informações de mercado de The Official 67 Coin (67)

Classificação No.658 Capitalização de mercado $ 21.17M$ 21.17M $ 21.17M Volume (24h) $ 291.43K$ 291.43K $ 291.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.17M$ 21.17M $ 21.17M Fornecimento Circulante 999.68M 999.68M 999.68M Fornecimento máximo 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Fornecimento total 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The Official 67 Coin é $ 21.17M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 291.43K. A oferta em circulação de 67 é 999.68M, com um fornecimento total de 999680000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.17M.