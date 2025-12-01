Preço de DoubleZero hoje

O preço ao vivo de DoubleZero (2Z) hoje é $ 0.1179, com uma variação de 2.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 2Z para USD é de $ 0.1179 por 2Z.

DoubleZero ocupa atualmente a posição #117 em capitalização de mercado, totalizando $ 409.28M, com um fornecimento em circulação de 3.47B 2Z. Nas últimas 24 horas, 2Z foi negociado entre $ 0.1102 (mínimo) e $ 0.1195 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.7501993077269953, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.11195612727873737.

No desempenho de curto prazo, 2Z movimentou-se +1.63% na última hora e -5.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 149.37K.

Informações de mercado de DoubleZero (2Z)

Classificação No.117 Capitalização de mercado $ 409.28M$ 409.28M $ 409.28M Volume (24h) $ 149.37K$ 149.37K $ 149.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.18B$ 1.18B $ 1.18B Fornecimento Circulante 3.47B 3.47B 3.47B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 9,999,798,596.3 9,999,798,596.3 9,999,798,596.3 Taxa circulante 34.71% Market share 0.01% Blockchain pública SOL

