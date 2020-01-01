Poznaj tokenomikę ZyfAI (ZFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZyfAI (ZFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ZyfAI (ZFI) ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Oficjalna strona internetowa: https://www.zyf.ai/ Biała księga: https://docs.zyf.ai/ Tokenomika i analiza cenowa ZyfAI (ZFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZyfAI (ZFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.84M Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 120.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.58M Historyczne maksimum: $ 0.066037 Historyczne minimum: $ 0.00271515 Aktualna cena: $ 0.01514107 Tokenomika ZyfAI (ZFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZyfAI (ZFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.