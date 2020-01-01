Poznaj tokenomikę XIDR (XIDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XIDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XIDR (XIDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XIDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / XIDR (XIDR) / Tokenomika / Tokenomika XIDR (XIDR) Odkryj kluczowe informacje o XIDR (XIDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o XIDR (XIDR) XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped. XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped. Oficjalna strona internetowa: http://www.straitsx.com/id Biała księga: https://uploads-ssl.webflow.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/61973965253a4871b5c75f05_StraitsX%20Whitepaper%20V1.2.pdf Kup XIDR teraz! Tokenomika i analiza cenowa XIDR (XIDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XIDR (XIDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 129.65K $ 129.65K $ 129.65K Całkowita podaż: $ 69.08B $ 69.08B $ 69.08B Podaż w obiegu: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Historyczne maksimum: $ 0.00129983 $ 0.00129983 $ 0.00129983 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie XIDR (XIDR) Tokenomika XIDR (XIDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XIDR (XIDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XIDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XIDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXIDR tokenomikę, poznaj cenę tokena XIDRna żywo! Prognoza ceny XIDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XIDR? Nasza strona z prognozami cen XIDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XIDR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.