Poznaj tokenomikę Wizarre Scroll (SCRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wizarre Scroll (SCRL) / Tokenomika / Tokenomika Wizarre Scroll (SCRL) Odkryj kluczowe informacje o Wizarre Scroll (SCRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wizarre Scroll (SCRL) Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://wizarre.io Kup SCRL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wizarre Scroll (SCRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wizarre Scroll (SCRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.59K Całkowita podaż: $ 8.38B Podaż w obiegu: $ 4.52B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.91K Historyczne maksimum: $ 0.00200883 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomika Wizarre Scroll (SCRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wizarre Scroll (SCRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCRL tokenomikę, poznaj cenę tokena SCRLna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.