Giełda MEXC / Cena krypto / Waveform (WAVE) / Tokenomika / Tokenomika Waveform (WAVE) Odkryj kluczowe informacje o Waveform (WAVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Waveform (WAVE) Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms. Oficjalna strona internetowa: https://www.waveform.finance/ Biała księga: https://docs.waveform.finance/ Kup WAVE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Waveform (WAVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waveform (WAVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Całkowita podaż: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Podaż w obiegu: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Historyczne maksimum: $ 0.0249053 $ 0.0249053 $ 0.0249053 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Waveform (WAVE) Tokenomika Waveform (WAVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waveform (WAVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAVE tokenomikę, poznaj cenę tokena WAVEna żywo! Prognoza ceny WAVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAVE? Nasza strona z prognozami cen WAVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAVE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.