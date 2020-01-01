Tokenomika Waveform (WAVE)

Odkryj kluczowe informacje o Waveform (WAVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Waveform (WAVE)

Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.waveform.finance/
Biała księga:
https://docs.waveform.finance/

Tokenomika i analiza cenowa Waveform (WAVE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waveform (WAVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 23.24K
$ 23.24K
Całkowita podaż:
$ 999.58M
$ 999.58M
Podaż w obiegu:
$ 999.58M
$ 999.58M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 23.24K
$ 23.24K
Historyczne maksimum:
$ 0.0249053
$ 0.0249053
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Waveform (WAVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Waveform (WAVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WAVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAVE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWAVE tokenomikę, poznaj cenę tokena WAVEna żywo!

Prognoza ceny WAVE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAVE? Nasza strona z prognozami cen WAVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.