Giełda MEXC / Cena krypto / VENKO ($VENKO) / Tokenomika / Tokenomika VENKO ($VENKO) Odkryj kluczowe informacje o VENKO ($VENKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o VENKO ($VENKO) This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie. Oficjalna strona internetowa: https://www.venko.tech/ Biała księga: https://venko.gitbook.io/whitepaper Kup $VENKO teraz! Tokenomika i analiza cenowa VENKO ($VENKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VENKO ($VENKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.80K $ 27.80K $ 27.80K Całkowita podaż: $ 999.66B $ 999.66B $ 999.66B Podaż w obiegu: $ 597.09B $ 597.09B $ 597.09B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.54K $ 46.54K $ 46.54K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie VENKO ($VENKO) Tokenomika VENKO ($VENKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VENKO ($VENKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $VENKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $VENKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$VENKO tokenomikę, poznaj cenę tokena $VENKOna żywo! Prognoza ceny $VENKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $VENKO? Nasza strona z prognozami cen $VENKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $VENKO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.