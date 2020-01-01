Poznaj tokenomikę USUALx (USUALX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USUALX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę USUALx (USUALX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USUALX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / USUALx (USUALX) / Tokenomika / Tokenomika USUALx (USUALX) Odkryj kluczowe informacje o USUALx (USUALX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o USUALx (USUALX) Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol's growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol's growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Oficjalna strona internetowa: https://usual.money/ Kup USUALX teraz! Tokenomika i analiza cenowa USUALx (USUALX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USUALx (USUALX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.53M $ 40.53M $ 40.53M Całkowita podaż: $ 493.36M $ 493.36M $ 493.36M Podaż w obiegu: $ 493.36M $ 493.36M $ 493.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.53M $ 40.53M $ 40.53M Historyczne maksimum: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Historyczne minimum: $ 0.06875 $ 0.06875 $ 0.06875 Aktualna cena: $ 0.082146 $ 0.082146 $ 0.082146 Dowiedz się więcej o cenie USUALx (USUALX) Tokenomika USUALx (USUALX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USUALx (USUALX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USUALX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USUALX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSUALX tokenomikę, poznaj cenę tokena USUALXna żywo! Prognoza ceny USUALX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USUALX? Nasza strona z prognozami cen USUALX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USUALX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.