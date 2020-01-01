Tokenomika USUALx (USUALX)

Odkryj kluczowe informacje o USUALx (USUALX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success.

$USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

https://usual.money/

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USUALx (USUALX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 40.53M
Całkowita podaż:
$ 493.36M
Podaż w obiegu:
$ 493.36M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 40.53M
Historyczne maksimum:
$ 1.59
Historyczne minimum:
$ 0.06875
Aktualna cena:
$ 0.082146
Tokenomika USUALx (USUALX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki USUALx (USUALX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów USUALX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów USUALX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUSUALX tokenomikę, poznaj cenę tokena USUALXna żywo!

Prognoza ceny USUALX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USUALX? Nasza strona z prognozami cen USUALX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.