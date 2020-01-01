Poznaj tokenomikę sigmew (SIGMEW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIGMEW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sigmew (SIGMEW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIGMEW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa sigmew (SIGMEW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sigmew (SIGMEW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.90K $ 13.90K $ 13.90K Całkowita podaż: $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M Podaż w obiegu: $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.90K $ 13.90K $ 13.90K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie sigmew (SIGMEW) Tokenomika sigmew (SIGMEW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sigmew (SIGMEW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIGMEW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIGMEW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIGMEW tokenomikę, poznaj cenę tokena SIGMEWna żywo! Prognoza ceny SIGMEW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIGMEW? Nasza strona z prognozami cen SIGMEW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIGMEW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.