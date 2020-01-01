Tokenomika Shadow Token (SHDW)
Informacje o Shadow Token (SHDW)
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network.
Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more.
DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems.
Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more.
Tokenomika i analiza cenowa Shadow Token (SHDW)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shadow Token (SHDW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Shadow Token (SHDW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Shadow Token (SHDW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SHDW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHDW.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSHDW tokenomikę, poznaj cenę tokena SHDWna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.