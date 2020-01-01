Tokenomika Nil Token (NIL) Odkryj kluczowe informacje o Nil Token (NIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nil Token (NIL) Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.nillion.com/ Biała księga: https://docs.nillion.com/ Block Explorer: https://mintscan.io/nillion Kup NIL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nil Token (NIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nil Token (NIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 79.25M $ 79.25M $ 79.25M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 260.27M $ 260.27M $ 260.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 304.50M $ 304.50M $ 304.50M Historyczne maksimum: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Historyczne minimum: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Aktualna cena: $ 0.3045 $ 0.3045 $ 0.3045 Dowiedz się więcej o cenie Nil Token (NIL)

Tokenomika Nil Token (NIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nil Token (NIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIL tokenomikę, poznaj cenę tokena NILna żywo!

