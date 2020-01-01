Poznaj tokenomikę Pixi (PIXI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIXI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pixi (PIXI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIXI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pixi (PIXI) / Tokenomika / Tokenomika Pixi (PIXI) Odkryj kluczowe informacje o Pixi (PIXI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pixi (PIXI) Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website. Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website. Oficjalna strona internetowa: https://www.pixisolana.com/ Kup PIXI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pixi (PIXI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pixi (PIXI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 82.51K $ 82.51K $ 82.51K Całkowita podaż: $ 927.66M $ 927.66M $ 927.66M Podaż w obiegu: $ 927.66M $ 927.66M $ 927.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 82.51K $ 82.51K $ 82.51K Historyczne maksimum: $ 0.00251215 $ 0.00251215 $ 0.00251215 Historyczne minimum: $ 0.00004333 $ 0.00004333 $ 0.00004333 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pixi (PIXI) Tokenomika Pixi (PIXI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pixi (PIXI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIXI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIXI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIXI tokenomikę, poznaj cenę tokena PIXIna żywo! Prognoza ceny PIXI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIXI? Nasza strona z prognozami cen PIXI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIXI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.