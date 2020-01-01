Tokenomika Offshift (XFT)
Informacje o Offshift (XFT)
Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, Offshift Momiji, is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1.
Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.
Tokenomika i analiza cenowa Offshift (XFT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Offshift (XFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Offshift (XFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Offshift (XFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów XFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów XFT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.