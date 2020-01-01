Poznaj tokenomikę Nest Protocol (NEST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NEST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nest Protocol (NEST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NEST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Nest Protocol (NEST)

Informacje o Nest Protocol (NEST)
Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network.

Oficjalna strona internetowa: https://nestprotocol.org/

Tokenomika i analiza cenowa Nest Protocol (NEST)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nest Protocol (NEST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 2.06M
Całkowita podaż: $ 10.00B
Podaż w obiegu: $ 5.93B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.47M
Historyczne maksimum: $ 0.237647
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00034729

Tokenomika Nest Protocol (NEST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nest Protocol (NEST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEST.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.