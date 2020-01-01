Poznaj tokenomikę LiquidScan (LQSCAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LQSCAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LiquidScan (LQSCAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LQSCAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LiquidScan (LQSCAN) / Tokenomika / Tokenomika LiquidScan (LQSCAN) Odkryj kluczowe informacje o LiquidScan (LQSCAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LiquidScan (LQSCAN) LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you're hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Oficjalna strona internetowa: https://liquidscan.fun/ Kup LQSCAN teraz! Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Oficjalna strona internetowa: https://liquidscan.fun/ Kup LQSCAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa LiquidScan (LQSCAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LiquidScan (LQSCAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 131.48K $ 131.48K $ 131.48K Całkowita podaż: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M Podaż w obiegu: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.48K $ 131.48K $ 131.48K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014192 $ 0.00014192 $ 0.00014192 Dowiedz się więcej o cenie LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika LiquidScan (LQSCAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LiquidScan (LQSCAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LQSCAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LQSCAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLQSCAN tokenomikę, poznaj cenę tokena LQSCANna żywo! Prognoza ceny LQSCAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LQSCAN? Nasza strona z prognozami cen LQSCAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 