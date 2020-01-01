Poznaj tokenomikę JUICY (JUICY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JUICY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JUICY (JUICY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JUICY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o JUICY (JUICY) Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Oficjalna strona internetowa: https://enjoyjuicy.com/ Tokenomika i analiza cenowa JUICY (JUICY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JUICY (JUICY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 604.66K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 548.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 0.065988 Historyczne minimum: $ 0.00047565 Aktualna cena: $ 0.00110227 Tokenomika JUICY (JUICY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JUICY (JUICY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JUICY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JUICY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.