Giełda MEXC / Cena krypto / Jim (JIM) / Tokenomika / Tokenomika Jim (JIM) Odkryj kluczowe informacje o Jim (JIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Jim (JIM) What is the project about? RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. What makes your project unique? Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet. History of your project. The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary. Oficjalna strona internetowa: https://www.jimaistudios.com/ Kup JIM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Jim (JIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jim (JIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 599.60K $ 599.60K $ 599.60K Całkowita podaż: $ 298.31B $ 298.31B $ 298.31B Podaż w obiegu: $ 228.88B $ 228.88B $ 228.88B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 781.48K $ 781.48K $ 781.48K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Jim (JIM) Tokenomika Jim (JIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jim (JIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJIM tokenomikę, poznaj cenę tokena JIMna żywo! Prognoza ceny JIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JIM? Nasza strona z prognozami cen JIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JIM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.