Giełda MEXC / Cena krypto / Hord (HORD) / Tokenomika / Tokenomika Hord (HORD) Odkryj kluczowe informacje o Hord (HORD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hord (HORD) Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord's proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups. Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord's proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups. Oficjalna strona internetowa: https://www.hord.fi/ Kup HORD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hord (HORD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hord (HORD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 677.60K $ 677.60K $ 677.60K Całkowita podaż: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Podaż w obiegu: $ 254.72M $ 254.72M $ 254.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 851.24K $ 851.24K $ 851.24K Historyczne maksimum: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Historyczne minimum: $ 0.00179628 $ 0.00179628 $ 0.00179628 Aktualna cena: $ 0.00266013 $ 0.00266013 $ 0.00266013 Dowiedz się więcej o cenie Hord (HORD) Tokenomika Hord (HORD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hord (HORD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HORD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HORD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHORD tokenomikę, poznaj cenę tokena HORDna żywo! Prognoza ceny HORD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HORD? Nasza strona z prognozami cen HORD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HORD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.