Giełda MEXC / Cena krypto / Groyper (GROYPER) / Tokenomika / Tokenomika Groyper (GROYPER) Odkryj kluczowe informacje o Groyper (GROYPER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Groyper (GROYPER) Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain's /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe. Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain's /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe. Oficjalna strona internetowa: https://groypereth.vip Kup GROYPER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Groyper (GROYPER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Groyper (GROYPER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Całkowita podaż: $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M Podaż w obiegu: $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Historyczne maksimum: $ 0.186504 $ 0.186504 $ 0.186504 Historyczne minimum: $ 0.00125535 $ 0.00125535 $ 0.00125535 Aktualna cena: $ 0.01280038 $ 0.01280038 $ 0.01280038 Dowiedz się więcej o cenie Groyper (GROYPER) Tokenomika Groyper (GROYPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Groyper (GROYPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GROYPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GROYPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGROYPER tokenomikę, poznaj cenę tokena GROYPERna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.