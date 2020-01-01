Poznaj tokenomikę GOATSE (GOATSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOATSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GOATSE (GOATSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOATSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GOATSE (GOATSE) / Tokenomika / Tokenomika GOATSE (GOATSE) Odkryj kluczowe informacje o GOATSE (GOATSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GOATSE (GOATSE) GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It's a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we're pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it's a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand. Oficjalna strona internetowa: https://tickergoatse.xyz Kup GOATSE teraz! Tokenomika i analiza cenowa GOATSE (GOATSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOATSE (GOATSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Całkowita podaż: $ 99,917.66T $ 99,917.66T $ 99,917.66T Podaż w obiegu: $ 99,917.66T $ 99,917.66T $ 99,917.66T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie GOATSE (GOATSE) Tokenomika GOATSE (GOATSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOATSE (GOATSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOATSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOATSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOATSE tokenomikę, poznaj cenę tokena GOATSEna żywo! Prognoza ceny GOATSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOATSE? Nasza strona z prognozami cen GOATSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOATSE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.