Giełda MEXC / Cena krypto / Genius (GENI) / Tokenomika / Tokenomika Genius (GENI) Odkryj kluczowe informacje o Genius (GENI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Genius (GENI) Genius (GENI) is the first hyper-yield, A.I. driven blockchain Certificate of Deposit that intends to appreciate. The main application of Genius will be to generate passive income. Oficjalna strona internetowa: https://www.geni.app/ Tokenomika i analiza cenowa Genius (GENI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Genius (GENI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 472.67K Całkowita podaż: $ 653.68B Podaż w obiegu: $ 308.24B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Genius (GENI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Genius (GENI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GENI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GENI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.