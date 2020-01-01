Poznaj tokenomikę FROQ (FROQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FROQ (FROQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FROQ (FROQ) / Tokenomika / Tokenomika FROQ (FROQ) Odkryj kluczowe informacje o FROQ (FROQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FROQ (FROQ) The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion's Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Oficjalna strona internetowa: https://froq.xyz Tokenomika i analiza cenowa FROQ (FROQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FROQ (FROQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.23K Całkowita podaż: $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 677.86K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.94K Historyczne maksimum: $ 3.16 Historyczne minimum: $ 0.02065751 Aktualna cena: $ 0.02394389 Dowiedz się więcej o cenie FROQ (FROQ) Tokenomika FROQ (FROQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FROQ (FROQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROQ tokenomikę, poznaj cenę tokena FROQna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.