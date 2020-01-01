Tokenomika Fortune Token (FRTN)
Informacje o Fortune Token (FRTN)
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems!
What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities.
History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner.
What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem.
What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
Tokenomika i analiza cenowa Fortune Token (FRTN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fortune Token (FRTN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Fortune Token (FRTN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Fortune Token (FRTN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FRTN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRTN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFRTN tokenomikę, poznaj cenę tokena FRTNna żywo!
Prognoza ceny FRTN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRTN? Nasza strona z prognozami cen FRTN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.