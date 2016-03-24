Tokenomika STEEM (STEEM) Odkryj kluczowe informacje o STEEM (STEEM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem's blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Tokenomika i analiza cenowa STEEM (STEEM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STEEM (STEEM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 63.29M $ 63.29M $ 63.29M Całkowita podaż: $ 527.40M $ 527.40M $ 527.40M Podaż w obiegu: $ 527.40M $ 527.40M $ 527.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.29M $ 63.29M $ 63.29M Historyczne maksimum: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 Historyczne minimum: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Aktualna cena: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Dowiedz się więcej o cenie STEEM (STEEM)

Tokenomika STEEM (STEEM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STEEM (STEEM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STEEM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STEEM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTEEM tokenomikę, poznaj cenę tokena STEEMna żywo!

