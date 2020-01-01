Tokenomika Eafin (EAFIN)

Odkryj kluczowe informacje o Eafin (EAFIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

Oficjalna strona internetowa:
https://eafin.tech/
Biała księga:
https://eafin.tech/litepaper

Tokenomika i analiza cenowa Eafin (EAFIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eafin (EAFIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 11.91M
Całkowita podaż:
$ 1.62B
Podaż w obiegu:
$ 218.03M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 88.36M
Historyczne maksimum:
$ 0.410177
Historyczne minimum:
$ 0.054557
Aktualna cena:
$ 0.054611
Tokenomika Eafin (EAFIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Eafin (EAFIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EAFIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EAFIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEAFIN tokenomikę, poznaj cenę tokena EAFINna żywo!

Prognoza ceny EAFIN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EAFIN? Nasza strona z prognozami cen EAFIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.