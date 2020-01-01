Poznaj tokenomikę Eafin (EAFIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EAFIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eafin (EAFIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EAFIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Eafin (EAFIN) / Tokenomika / Tokenomika Eafin (EAFIN) Odkryj kluczowe informacje o Eafin (EAFIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Eafin (EAFIN) Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Oficjalna strona internetowa: https://eafin.tech/ Biała księga: https://eafin.tech/litepaper Tokenomika i analiza cenowa Eafin (EAFIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eafin (EAFIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.91M Całkowita podaż: $ 1.62B Podaż w obiegu: $ 218.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 88.36M Historyczne maksimum: $ 0.410177 Historyczne minimum: $ 0.054557 Aktualna cena: $ 0.054611 Tokenomika Eafin (EAFIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eafin (EAFIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EAFIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EAFIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.