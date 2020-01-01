Poznaj tokenomikę DOSE (DOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DOSE (DOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DOSE (DOSE) DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world's first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players' fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Oficjalna strona internetowa: https://www.dosetoken.com/

Tokenomika i analiza cenowa DOSE (DOSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOSE (DOSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 657.53K $ 657.53K $ 657.53K Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Historyczne maksimum: $ 0.373235 $ 0.373235 $ 0.373235 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019935 $ 0.00019935 $ 0.00019935 Dowiedz się więcej o cenie DOSE (DOSE) Tokenomika DOSE (DOSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOSE (DOSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOSE tokenomikę, poznaj cenę tokena DOSEna żywo! Prognoza ceny DOSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOSE? Nasza strona z prognozami cen DOSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOSE już teraz! 