Giełda MEXC / Cena krypto / DogeGF (DOGEGF) / Tokenomika / Tokenomika DogeGF (DOGEGF) Odkryj kluczowe informacje o DogeGF (DOGEGF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DogeGF (DOGEGF) DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users. DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users. Oficjalna strona internetowa: https://www.dogegf.com Kup DOGEGF teraz! Tokenomika i analiza cenowa DogeGF (DOGEGF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DogeGF (DOGEGF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Całkowita podaż: $ 32,579.81T $ 32,579.81T $ 32,579.81T Podaż w obiegu: $ 27,540.48T $ 27,540.48T $ 27,540.48T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DogeGF (DOGEGF) Tokenomika DogeGF (DOGEGF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DogeGF (DOGEGF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGEGF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGEGF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGEGF tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGEGFna żywo! Prognoza ceny DOGEGF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGEGF? Nasza strona z prognozami cen DOGEGF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGEGF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.