Poznaj tokenomikę Daddy Chill (DADDYCHILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DADDYCHILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Daddy Chill (DADDYCHILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DADDYCHILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Daddy Chill (DADDYCHILL) / Tokenomika / Tokenomika Daddy Chill (DADDYCHILL) Odkryj kluczowe informacje o Daddy Chill (DADDYCHILL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Daddy Chill (DADDYCHILL) Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Oficjalna strona internetowa: https://daddy-chill.fun Kup DADDYCHILL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Daddy Chill (DADDYCHILL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Daddy Chill (DADDYCHILL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.87K $ 41.87K $ 41.87K Całkowita podaż: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Podaż w obiegu: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.87K $ 41.87K $ 41.87K Historyczne maksimum: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 Historyczne minimum: $ 0.00001872 $ 0.00001872 $ 0.00001872 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomika Daddy Chill (DADDYCHILL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Daddy Chill (DADDYCHILL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DADDYCHILL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DADDYCHILL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDADDYCHILL tokenomikę, poznaj cenę tokena DADDYCHILLna żywo! Prognoza ceny DADDYCHILL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DADDYCHILL? Nasza strona z prognozami cen DADDYCHILL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DADDYCHILL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.