Giełda MEXC / Cena krypto / Cyberperp (CYB) / Tokenomika / Tokenomika Cyberperp (CYB) Odkryj kluczowe informacje o Cyberperp (CYB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cyberperp (CYB) Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Oficjalna strona internetowa: https://cyberperp.io/ Kup CYB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cyberperp (CYB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cyberperp (CYB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 897.39K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 1.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.59M Historyczne maksimum: $ 3.56 Historyczne minimum: $ 0.449128 Aktualna cena: $ 0.458282 Dowiedz się więcej o cenie Cyberperp (CYB) Tokenomika Cyberperp (CYB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cyberperp (CYB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCYB tokenomikę, poznaj cenę tokena CYBna żywo! Prognoza ceny CYB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYB? Nasza strona z prognozami cen CYB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CYB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.