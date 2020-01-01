Poznaj tokenomikę Crazy Monkey (CMONK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CMONK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crazy Monkey (CMONK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CMONK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crazy Monkey (CMONK) / Tokenomika / Tokenomika Crazy Monkey (CMONK) Odkryj kluczowe informacje o Crazy Monkey (CMONK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crazy Monkey (CMONK) Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Oficjalna strona internetowa: https://cmonk.xyz/ Kup CMONK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crazy Monkey (CMONK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crazy Monkey (CMONK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 101.10K $ 101.10K $ 101.10K Całkowita podaż: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Podaż w obiegu: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 101.10K $ 101.10K $ 101.10K Historyczne maksimum: $ 0.01021601 $ 0.01021601 $ 0.01021601 Historyczne minimum: $ 0.00002928 $ 0.00002928 $ 0.00002928 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Crazy Monkey (CMONK) Tokenomika Crazy Monkey (CMONK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crazy Monkey (CMONK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CMONK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CMONK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCMONK tokenomikę, poznaj cenę tokena CMONKna żywo! Prognoza ceny CMONK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CMONK? Nasza strona z prognozami cen CMONK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CMONK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.