Poznaj tokenomikę Conscious Token (CONSCIOUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CONSCIOUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Conscious Token (CONSCIOUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CONSCIOUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Conscious Token (CONSCIOUS) / Tokenomika / Tokenomika Conscious Token (CONSCIOUS) Odkryj kluczowe informacje o Conscious Token (CONSCIOUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Conscious Token (CONSCIOUS) In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. Oficjalna strona internetowa: https://consciousness.care Kup CONSCIOUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Conscious Token (CONSCIOUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Conscious Token (CONSCIOUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 159.19M $ 159.19M $ 159.19M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 468.35M $ 468.35M $ 468.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 339.89M $ 339.89M $ 339.89M Historyczne maksimum: $ 0.355928 $ 0.355928 $ 0.355928 Historyczne minimum: $ 0.055157 $ 0.055157 $ 0.055157 Aktualna cena: $ 0.339849 $ 0.339849 $ 0.339849 Dowiedz się więcej o cenie Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomika Conscious Token (CONSCIOUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Conscious Token (CONSCIOUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CONSCIOUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CONSCIOUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCONSCIOUS tokenomikę, poznaj cenę tokena CONSCIOUSna żywo! Prognoza ceny CONSCIOUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CONSCIOUS? Nasza strona z prognozami cen CONSCIOUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CONSCIOUS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.