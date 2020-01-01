Poznaj tokenomikę chibi (CHIBI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIBI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę chibi (CHIBI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIBI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / chibi (CHIBI) / Tokenomika / Tokenomika chibi (CHIBI) Odkryj kluczowe informacje o chibi (CHIBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o chibi (CHIBI) Chibi Coin: Unleashing the Power of Infinite Memeability on Solana Built on the Solana blockchain, chibi is the cutest kitty on the blockchain. Chibi Coin: Unleashing the Power of Infinite Memeability on Solana Built on the Solana blockchain, chibi is the cutest kitty on the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://chibisol.com/ Kup CHIBI teraz! Tokenomika i analiza cenowa chibi (CHIBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla chibi (CHIBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.36K $ 27.36K $ 27.36K Całkowita podaż: $ 899.51M $ 899.51M $ 899.51M Podaż w obiegu: $ 899.51M $ 899.51M $ 899.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.36K $ 27.36K $ 27.36K Historyczne maksimum: $ 0.0028116 $ 0.0028116 $ 0.0028116 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie chibi (CHIBI) Tokenomika chibi (CHIBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki chibi (CHIBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHIBI tokenomikę, poznaj cenę tokena CHIBIna żywo! Prognoza ceny CHIBI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHIBI? Nasza strona z prognozami cen CHIBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHIBI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.