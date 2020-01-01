Poznaj tokenomikę cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGETH.HASHKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGETH.HASHKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Oficjalna strona internetowa: https://www.cygnus.finance/ Biała księga: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 777.32M Całkowita podaż: $ 199.93K Podaż w obiegu: $ 199.93K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 777.32M Historyczne maksimum: $ 4,746.13 Historyczne minimum: $ 1,430.7 Aktualna cena: $ 3,887.97 Tokenomika cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGETH.HASHKEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGETH.HASHKEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.